Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола записал видеообращение к итальянской детской футбольной команде Fasano's BS Soccer Team.

Пеп в этот момент стоял на поле для гольфа и отдыхал от футбола. Тренер 22 секунды говорил по-итальянски, пожелал молодым игрокам удачи и успехов и в конце добавил: «Может быть, совсем скоро увидимся».

Активные слухи отправляют Гвардиолу в туринский «Ювентус», у которого сейчас нет тренера после отставки Массимилиано Аллегри. Главным претендентом на это место называют Маурицио Сарри из «Челси».

По данным итальянских медиа, Гвардиола может уйти из «Манчестер Сити» в случае исключения клуба из Лиги чемпионов за нарушение финансового фэйр-плей.

Пеп знает итальянский язык, потому что с 2001 по 2003 гг. играл в «Роме» и «Брешии».

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