Официальный сайт АПЛ выкатил расписание матчей чемпионата Англии-2019/20. Уже в первом туре лига подарит миру суперматч «МЮ» – «Челси». Чемпионат откроет «Ливерпуль» – домашней встречей с «Норвичем» 9 августа. Действующий чемпион «Манчестер Сити» начнет защиту титула гостевым матчем с «Вулверхэмптоном».

Главные претенденты на титул – «Ливерпуль» и «Сити» – встретятся 9 ноября на «Энфилде» и 4 апреля на «Этихаде».

А вот расписание всех очных встреч боссов из большой шестерки.

Последний тур состоится 17 мая.

Два последних чемпионата Англии выиграл «Сити».

Все победители АПЛ

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