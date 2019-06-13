AFP
«Челси» и «МЮ» зарубятся уже в первом туре АПЛ. Когда встретятся Пеп и Клопп?
Отмечай в календаре топовые матчи.
Официальный сайт АПЛ выкатил расписание матчей чемпионата Англии-2019/20. Уже в первом туре лига подарит миру суперматч «МЮ» – «Челси». Чемпионат откроет «Ливерпуль» – домашней встречей с «Норвичем» 9 августа. Действующий чемпион «Манчестер Сити» начнет защиту титула гостевым матчем с «Вулверхэмптоном».
Главные претенденты на титул – «Ливерпуль» и «Сити» – встретятся 9 ноября на «Энфилде» и 4 апреля на «Этихаде».
А вот расписание всех очных встреч боссов из большой шестерки.
- Последний тур состоится 17 мая.
- Два последних чемпионата Англии выиграл «Сити».
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