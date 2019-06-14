«Челси» сократил список претендентов на должность главного тренера после ожидающегося ухода Маурицио Сарри в «Ювентус».

The Times сообщает, что главными кандидатами на место называют легенду «синих», работавшего прошлый сезон в «Дерби Каунти», Фрэнка Лэмпарда, коуча «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту и координатора футбольной программы «РБ Лейпцига» Ральфа Рангника.

Фаворитом на эту работу считается Лэмпард из-за хорошего отношения с молодыми игроками и любви болельщиков «синих». Также преимущество Фрэнка в том, что «Челси» легко заберет его из «Дерби». В случае назначения на «Стэмфорд Бридж» Лэмпсу будет помогать его нынешний ассистент Джоди Моррис.

Фрэнк Лэмпард, «Дерби Каунти»Eurosport

Боссы лондонского клуба намерены вернуть и второго тренера сборной Англии Стива Холланда, но неизвестно, захочет ли он сам оставить национальную команду за год до частично домашнего чемпионата Европы-2020.

Нынешний коуч «Челси» Маурицио Сарри, по информации The Times, уже договорился о трансфере в «Ювентус». Туринцы заплатили «синим» за досрочное расторжение контракта 5,6 миллиона евро (сумма может вырасти до 9 млн в случае успешной работы Сарри в «Юве»).

Покинет Лондон и помощник главного тренера Джанфранко Зола. В клубе предлагали ему должность посла на «Стэмфорд Бридж», но Зола отказался в пользу продолжения тренерской карьеры. В отличие от Сарри Джанфранко подписал однолетний контракт, так что он уйдет из команды без выплаты компенсации.

Маурицио Сарри, Джанфранко Дзола, «Челси»Getty Images

В итоге вместе с Сарри из Лондона уедет весь его штаб из 11 человек, что даст новому тренеру свободу для формирования собственной команды ассистентов. Экс-голкипер и помощник тренера «Челси» Карло Кудичини перейдет на гибридную роль посла и советника. Также легенда «синих» Петр Чех вернется в клуб в технический департамент и будет помогать директору Марине Грановской.

В сезоне-2018/19 «Челси» занял третье место в чемпионате Англии и выиграл Лигу Европы.

Маурицио Сарри перешел в лондонский клуб из «Наполи» прошлым летом.

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