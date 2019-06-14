Бывший капитан «Челси» Джон Терри вернулся на базу лондонского клуба в Кобхэме для подготовки к благотворительному матчу Soccer Aid.

38-летний Терри привычно занял свой прежний шкафчик в раздевалке, но не учел, что тот теперь принадлежит кому-то другому. Шкафом экс-кэпа владеет Рубен Лофтус-Чик, и он предвидел желание Терри. В одном из ящиков Рубен оставил Джону записку: «Держись подальше от моего шкафчика. Самый суровый человек в мире».

Терри выступал за «Челси» с 1998 по 2017 год и выиграл 17 трофеев.

Сейчас он работает помощником тренера «Астон Виллы», которая по итогам Чемпионшипа-2018/19 вышла в АПЛ.

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