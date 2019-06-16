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«Возможно, пришло время получить новый вызов». Погба намекнул на уход из «МЮ»

«Возможно, пришло время получить новый вызов». Погба намекнул на уход из «МЮ»
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 50 мин. назад

Француз готов сменить команду летом.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба готов сменить клуб в межсезонье.

«Ходит много разговоров и мнений. В Манчестере я провел три классных сезона. Были и хорошие, и плохие моменты, как у всех. Как и везде. Минувший сезон был лучшим для меня. Может быть, самое время получить новый вызов в другом месте. Я думаю об этом: выбрать новый вызов где-то еще», – цитирует Погба The Guardian.

На Погба претендует мадридский «Реал» и «Ювентус». Ранее сообщалось, что Поль может объявить «МЮ» бойкот, если его не отпустят в другой клуб.

  • В чемпионате Англии-2018/19 Поль забил 13 мячей и сделал девять ассистов.
  • Transfermarkt оценивает Погба в 100 млн евро.

Сульшер сделает Погба капитаном «МЮ», чтобы Поль не ушел в «Реал»

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