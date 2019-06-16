Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба готов сменить клуб в межсезонье.

«Ходит много разговоров и мнений. В Манчестере я провел три классных сезона. Были и хорошие, и плохие моменты, как у всех. Как и везде. Минувший сезон был лучшим для меня. Может быть, самое время получить новый вызов в другом месте. Я думаю об этом: выбрать новый вызов где-то еще», – цитирует Погба The Guardian.

На Погба претендует мадридский «Реал» и «Ювентус». Ранее сообщалось, что Поль может объявить «МЮ» бойкот, если его не отпустят в другой клуб.

В чемпионате Англии-2018/19 Поль забил 13 мячей и сделал девять ассистов.

Transfermarkt оценивает Погба в 100 млн евро.

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