Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард согласился возглавить «Челси».

16 июня прежний коуч «синих» Маурицио Сарри перешел в туринский «Ювентус». Он был восьмым тренером «синих» за время правления Романа Абрамовича. Лэмпард поделился с друзьями опасениями, что работа в «Челси» в таком молодом возрасте погубит его дальнейшую тренерскую карьеру, но на прошлой неделе 40-летней легенде «синих» позвонил сам Роман Абрамович. Бизнесмен пообещал Лэмпарду не увольнять его первые два сезона. Фрэнк воспринял этот звонок с воодушевлением на фоне новостей о потере Абрамовичем интереса к «Челси».

За возвращение Лэмпарда высказался завершивший карьеру Петр Чех. Бывший голкипер станет техническим директором «Челси» и поддержал кандидатуру Лэмпса в разговоре с Романом Абрамовичем и директором клуба Мариной Грановской.

Фрэнк предложит войти в свой штаб Дидье Дрогба, бывшего тренера академии «синих» Джоди Моррис и возьмет из «Дерби Каунти» коуча вратарей Шэя Гивена. Но в его команде не будет места для экс-капитана лондонцев Джона Терри, у которого испортились отношения с Абрамовичем.

The Times уточняет, что переход Лэмпарда из «Дерби» «Челси» оплатит деньгами из компенсации «Ювентуса» за Маурицио Сарри. В клубе планируют сделать ставку на проведших сезон в аренде молодых Тэмми Абрахама и Мэйсона Маунта, а также на игроков сборной Англии Каллума Хадсон-Одои и Рубена Лофтус-Чика.

Фрэнк Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 гг. и стал лучшим бомбардиром в истории клуба с 211 голами.

«Дерби Каунти» Лэмпарда занял шестое место в Чемпионшипе и в плей-офф за выход в Премьер-лигу уступил «Астон Вилле».

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