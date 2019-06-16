Погба изящно перекинул пятерых сумоистов в стенке и не пробил только вратаря
Поль vs. японская культура.
Полузащитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поехал в рекламное турне adidas по Японии.
В Токио ему предложили забить со стандарта. Единственным условием было присутствие в стенке пятерых борцов сумо. В воротах, разумеется, стоял голкипер.
Погба уверенно перекинул мячом подпрыгнувших японских пухляшей, но в углу вратарь уверенно отразил удар в девятку.
- 26-летний полузащитник провел в чемпионате Англии 35 матчей, забил семь мячей и отдал девять ассистов.
- Погба на мероприятии adidas в Японии заявил, что думает о новых вызовах в другом месте.
«Возможно, пришло время получить новый вызов». Погба намекнул на уход из «МЮ»
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