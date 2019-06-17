«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры на смену Полю Погба, который планирует покинуть клуб.

По информации Mundo Deportivo, в «Юнайтед» интересуются полузащитниками «Барселоны» Филиппе Коутиньо и Иваном Ракитичем, чьи контракты рассчитаны до лета 2023 и 2021 года соответственно.

26-летний Погба планирует покинуть «МЮ» и уйти в «Реал». Как сообщает Marca, в Мадриде надеются подписать француза до 1 июля, чтобы он смог пройти с командой полноценные предсезонные сборы.

В сезоне-2018/19 Погба забил в АПЛ 13 мячей и отдал девять ассистов.

Его контракт с командой действителен до июня 2021 года.

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