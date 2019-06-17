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Mundo Deportivo: «МЮ» присматривается к двум игрокам «Барсы» на замену Погба
Значит, Поль уже одной ногой в Мадриде?
«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры на смену Полю Погба, который планирует покинуть клуб.
По информации Mundo Deportivo, в «Юнайтед» интересуются полузащитниками «Барселоны» Филиппе Коутиньо и Иваном Ракитичем, чьи контракты рассчитаны до лета 2023 и 2021 года соответственно.
26-летний Погба планирует покинуть «МЮ» и уйти в «Реал». Как сообщает Marca, в Мадриде надеются подписать француза до 1 июля, чтобы он смог пройти с командой полноценные предсезонные сборы.
- В сезоне-2018/19 Погба забил в АПЛ 13 мячей и отдал девять ассистов.
- Его контракт с командой действителен до июня 2021 года.
Погба изящно перекинул пятерых сумоистов в стенке и не пробил только вратаря
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