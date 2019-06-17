Отличный скилл Роберто Карлоса, который не глядя перевел мяч пяткой на фланг
Есть еще порох в пороховницах.
Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос показал отличную технику во время благотворительного матча.
После выноса из штрафной 46-летний виртуоз гениально отдал пас на фланг пяткой, поймав мяч из-за спины.
- Благотворительный матч Soccer Aid между сборной мира и сборной Англии, которые составлены из бывших футболистов и других знаменитостей, прошел на «Стэмфорд Бридж».
- Основное время завершилось со счетом 2:2, по пенальти выиграла сборная мира.
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