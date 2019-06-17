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Отличный скилл Роберто Карлоса, который не глядя перевел мяч пяткой на фланг

Отличный скилл Роберто Карлоса, который не глядя перевел мяч пяткой на фланг
Eurosport

28 мин. назад

Есть еще порох в пороховницах.

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос показал отличную технику во время благотворительного матча.

После выноса из штрафной 46-летний виртуоз гениально отдал пас на фланг пяткой, поймав мяч из-за спины.

  • Благотворительный матч Soccer Aid между сборной мира и сборной Англии, которые составлены из бывших футболистов и других знаменитостей, прошел на «Стэмфорд Бридж».
  • Основное время завершилось со счетом 2:2, по пенальти выиграла сборная мира.

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