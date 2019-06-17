Коуч «Дерби» Фрэнк Лэмпард все ближе к тому, чтобы вернуться в «Челси», но теперь уже в качестве главного тренера команды.

Лондонский клуб предложил Лэмпарду контракт на три года, сообщает ESPN. Ранее The Times информировал, что владелец клуба Роман Абрамович пообещал Фрэнку не увольнять его ближайшие два года.

Фрэнк выступал за «Челси» с 2001 по 2014 гг. и стал лучшим бомбардиром в истории клуба с 211 голами.

«Дерби Каунти» Лэмпарда занял шестое место в Чемпионшипе и в плей-офф за выход в Премьер-лигу уступил «Астон Вилле».

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