Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике и болельщик «МЮ» Усэйн Болт считает, что клуб должен держаться за полузащитника Поля Погба.

«Думаю, им лучше строить команду вокруг Погба, потому что он один из лучших футболистов. Я его большой фанат. Я вижу, на каком уровне он может играть. Когда рядом с ним правильные футболисты, как было в «Ювентусе», он невероятен.

Когда Поль выступает за Францию, он играет потрясающе. Так что все зависит от игроков», – сказал Болт.

На Погба претендует мадридский «Реал».

В чемпионате Англии-2018/19 Поль забил 13 мячей и сделал девять ассистов.

Transfermarkt оценивает Погба в 100 млн евро.

«Возможно, пришло время получить новый вызов». Погба намекнул на уход из «МЮ»

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