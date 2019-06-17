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Болт: «Когда рядом с Погба правильные игроки, как было в «Ювентусе», он невероятен»
Мнение одного из самых статусных фанатов «дьяволов».
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике и болельщик «МЮ» Усэйн Болт считает, что клуб должен держаться за полузащитника Поля Погба.
«Думаю, им лучше строить команду вокруг Погба, потому что он один из лучших футболистов. Я его большой фанат. Я вижу, на каком уровне он может играть. Когда рядом с ним правильные футболисты, как было в «Ювентусе», он невероятен.
Когда Поль выступает за Францию, он играет потрясающе. Так что все зависит от игроков», – сказал Болт.
- На Погба претендует мадридский «Реал».
- В чемпионате Англии-2018/19 Поль забил 13 мячей и сделал девять ассистов.
- Transfermarkt оценивает Погба в 100 млн евро.
«Возможно, пришло время получить новый вызов». Погба намекнул на уход из «МЮ»
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