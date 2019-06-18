Винни и Гаскойн спустя 31 год повторили тот самый кадр
На этот раз Газза даже улыбался.
Бывшие английские футболисты Винни Джонс и Пол Гаскойн скосплеили знаменитый кадр, на котором Винни держит оппонента за промежность.
Мужчины позировали фотографам на мероприятии в Ипсвиче, почти в точности повторил легендарное фото.
- Матч между «Ньюкаслом» и «Уимблдоном», где произошел инцидент, состоялся в 1988 году.
- Из-за постоянных проблем с алкоголем Гаскойна поместили в список знаменитостей, которые, возможно, умрут в 2018-м. Но, как видим, в этом Газза сам подержал за шары составителей списка.
«Хватай их за шары, если встанут близко». Винни Джонс и Пол Гаскойн обсудили легендарный захват
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