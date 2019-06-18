Эмерсон рассказал, какое последнее сообщение оставил Азар в чате «Челси»

Защитник «Челси» Эмерсон рассказал о том, как Эден Азар удалился из общего чата команды в WhatsApp перед переходом в «Реал».

«Последним жестом Азара было его прощание в группе в WhatsApp. Это было странно. Он отправил нам сообщение, где написал: «Спасибо, парни, люблю вас», а после на экране высветилось: «Эден Азар покинул общий чат». Тогда я подумал про себя: «Черт, он действительно уходит», – рассказал Эмерсон ESPN.

В сезоне-2018/19 Азар выиграл с «Челси» Лигу Европы.

«Реал» заплатил за Эдена 110 млн евро.

Роббен уходил из «Челси» в «Реал», чтобы стать суперзвездой, но не вывез. Затащит ли Азар?

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