Полузащитник Хуан Мата продлил контракт с «Манчестер Юнайтед».

Срок нового соглашения рассчитан до июня 2021 года с возможностью продления еще на год, сообщает сайт манкунианцев. Предыдущий контракт истекал уже в конце июня 2019 года.

Мата перешел в «МЮ» в январе 2014 года из «Челси» и выиграл с «дьяволами» Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок страны, а также Лигу Европы.

В чемпионате Англии-2018/19 31-летний испанец провел 22 матча, забил три мяча и сделал четыре результативных передачи.

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