Британская полиция задержала 64-летнего мужчину по делу о гибели форварда «Кардиффа» Эмилиано Салы.

Его подозревают в непредумышленном убийстве, но после допроса отпустили, при этом мужчина остается подозреваемым. Полиция Дорсета попросила не раскрывать его личность, так как это может помешать расследованию, сообщает BBC.

Катастрофа произошла 21 января во время перелета Салы из Нанта в Кардифф.

8 февраля было опознано тело футболиста. 18 февраля в Аргентине прошли его похороны. Тело пилота до сих пор не найдено.

Эмилиано Сала признан погибшим. Хронология трагедии

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