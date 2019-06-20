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Полиция задержала 64-летнего мужчину по обвинению в непредумышленном убийстве Салы
Запутанное дело обрастает новыми подробностями.
Британская полиция задержала 64-летнего мужчину по делу о гибели форварда «Кардиффа» Эмилиано Салы.
Его подозревают в непредумышленном убийстве, но после допроса отпустили, при этом мужчина остается подозреваемым. Полиция Дорсета попросила не раскрывать его личность, так как это может помешать расследованию, сообщает BBC.
- Катастрофа произошла 21 января во время перелета Салы из Нанта в Кардифф.
- 8 февраля было опознано тело футболиста. 18 февраля в Аргентине прошли его похороны. Тело пилота до сих пор не найдено.
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