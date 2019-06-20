Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко продлил контракт с «Манчестер Сити». Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Зинченко перешел в клуб из Манчестера 4 июля 2016 года и был отдан в аренду ПСВ. Полноценную карьеру в «Ман Сити» Александр начал в сезоне-2017/18 – и с тех пор выиграл в составе команды 5 трофеев: два чемпионских кубка АПЛ, два Кубка лиги и Кубок Англии.

В матче 27-го тура АПЛ-2018/19 против «Челси» (6:0) Зинченко отдал три голевые передачи.

Александр – самый молодой голеадор в истории сборной Украины.

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