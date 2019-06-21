Бельерин прошелся в розовом комплекте на показе Louis Vuitton
Костюмчик ничего такой.
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин попробовал себя в роли модели на показе Louis Vuitton.
Новую коллекцию презентовали в Париже, 24-летний испанец был одной из моделей. Он вышел на подиум в толстовке и шортах розового цвета.
Бельерин известен в футбольном мире как икона моды. Он также носит одежду и аксессуары от Prada, Off-White, Balenciaga и Burberry.
- Эктор играет в «Арсенале» с 2013 года.
- В составе лондонцев он по два раза выиграл Кубок и Суперкубок Англии.
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