Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин попробовал себя в роли модели на показе Louis Vuitton.

Новую коллекцию презентовали в Париже, 24-летний испанец был одной из моделей. Он вышел на подиум в толстовке и шортах розового цвета.

Бельерин известен в футбольном мире как икона моды. Он также носит одежду и аксессуары от Prada, Off-White, Balenciaga и Burberry.

Эктор играет в «Арсенале» с 2013 года.

В составе лондонцев он по два раза выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

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