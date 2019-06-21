Getty Images
Чех стал техническим и спортивным советником «Челси»
Красивое возвращение домой.
Бывший вратарь «Челси» Петр Чех вернулся в лондонский клуб техническим и спортивным советником.
Сферой ответственности легендарного голкипера станет связь молодежных коллективов с главной командой, а его непосредственным руководителем будет Марина Грановская, сообщает официальный сайт «синих».
- Чех выступал за «Челси» с 2004-го по 2015 год, после чего перешел в «Арсенал».
- В последнем матче он сыграл за «Арсенал» и проиграл в финале Лиги Европы как раз «Челси».
Петр Чех хромал до 17, предал родной клуб и стал вратарем случайно. Суровая юность легенды «Челси»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте