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Чех стал техническим и спортивным советником «Челси»

Чех стал техническим и спортивным советником «Челси»
Eurosport

2 ч. назад

Красивое возвращение домой.

Бывший вратарь «Челси» Петр Чех вернулся в лондонский клуб техническим и спортивным советником.

Сферой ответственности легендарного голкипера станет связь молодежных коллективов с главной командой, а его непосредственным руководителем будет Марина Грановская, сообщает официальный сайт «синих».

  • Чех выступал за «Челси» с 2004-го по 2015 год, после чего перешел в «Арсенал».
  • В последнем матче он сыграл за «Арсенал» и проиграл в финале Лиги Европы как раз «Челси».

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