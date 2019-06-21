Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы в Лиге чемпионов-2018/19 отправился вместе с женой Уллой на отдых в Мексику.

Британский таблоид The Sun опубликовал фотографии с пляжа в Тулуме, где оттягивается Клопп. Как пишет источник, «Юрген испытывал огромное наслаждение, когда сидел под палящим солнцем, курил электронную сигарету и пил ледяную «Корону».

В финале ЛЧ-2018/19 «Ливерпуль» со счетом 2:0 обыграл «Тоттенхэм», забитыми мячами отметились Мохамед Салах (с пенальти) и Дивок Ориги.

В чемпионате Англии-2018/19 «Ливерпуль» занял второе место, уступив титул «Манчестер Сити».

Клопп и Улла Сандрок поженились в 2005 году.

Daily Mirror: «Ливерпуль» отказал «Реалу» и «Ювентусу» в продаже Салаха за 170 миллионов евро

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