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Обамеянг лайкнул пост, где Эмери назван «марионеткой»
Сперва Озил сказал Эмери, что он не тренер, теперь недовольство коучем выразил лучший бомбардир.
Лучший бомбардир АПЛ-2018/19 Пьер-Эмерик Обамеянг лайкнул пост с критикой главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери.
Как сообщает Express.co.uk, габонец поставил сердечко под постом AFTV – фанатского YouTube-канала, который ведут поклонники «канониров». В заставке видеоролика Эмери назван «марионеткой».
«Я недоволен нашим тренером. Я не понимаю, есть ли у него вообще контроль хоть над чем-то, не вижу, что он покупает тех игроков, которые ему нравятся. Думаю, его используют в «Арсенале» как марионетку», – заявил один из участников шоу AFTV.
- Обамеянг стал лучшим бомбардиром АПЛ наравне с двумя другими африканцами – Мо Салахом и Садио Мане (оба – «Ливерпуль»).
- Ранее сообщалось, что во время финала Лиги Европы полузащитник «Арсенала» Месут Озил сказал Эмери фразу «Ты не тренер».
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