Лучший бомбардир АПЛ-2018/19 Пьер-Эмерик Обамеянг лайкнул пост с критикой главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери.

Как сообщает Express.co.uk, габонец поставил сердечко под постом AFTV – фанатского YouTube-канала, который ведут поклонники «канониров». В заставке видеоролика Эмери назван «марионеткой».

«Я недоволен нашим тренером. Я не понимаю, есть ли у него вообще контроль хоть над чем-то, не вижу, что он покупает тех игроков, которые ему нравятся. Думаю, его используют в «Арсенале» как марионетку», – заявил один из участников шоу AFTV.

Обамеянг стал лучшим бомбардиром АПЛ наравне с двумя другими африканцами – Мо Салахом и Садио Мане (оба – «Ливерпуль»).

Ранее сообщалось, что во время финала Лиги Европы полузащитник «Арсенала» Месут Озил сказал Эмери фразу «Ты не тренер».

Бельерин прошелся в розовом комплекте на показе Louis Vuitton

Качай приложение Eurosport для iOS или Android