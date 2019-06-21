Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе считает, что игрок «Ливерпуля» Садио Мане заслуживает выиграть «Золотой мяч»-2019.

– Пора ли Мане выиграть «Золотой мяч»?

– Почему нет? Он усердно трудился, причем не только в этом году, а начиная с 2011 года – именно тогда я узнал о его удивительной дисциплине и высоком профессионализме. Я следил за ним с тех пор, как он выступал в Австрии и за «Саутгемптон», после чего перешел в «Ливерпуль».

То, чего достиг Садио, является результатом упорного долголетнего труда. Победа на Кубке Африки лишь дополнит эти усилия и сделает его на шаг ближе к «Золотому мячу», который, как я думаю, он заслуживает выиграть, – приводит слова Сиссе Goal.

Мане стал одним из трех лучших бомбардиров АПЛ-2018/19 наравне с партнером по «Ливерпулю» Мохамедом Салахом и нападающим «Арсенала» Пьер-Эмериком Обамеянгом.

В финале Лиги чемпионов-2018/19 Мане заработал решающий пенальти, попав мячом в руку Муссе Сиссоко.

Кубок африканских наций-2019 стартует сегодня, 21 июня, и завершится 19 июля.

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