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Сульшер в бешенстве от поведения Лингарда – Джесси выложил видео, где его друг имитирует секс
Англичанину прилетит суровый выговор.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер вынесет полузащитнику Джесси Лингарду предупреждение из-за вульгарного видео, опубликованного в Snapchat.
Как сообщает Daily Mail, Сульшера разозлил ролик, снятый Лингардом в роскошном отеле. Посмотрев его, можно увидеть, как Джесси бродит по комнатам с разбросанными вещами, изысканно матерится, а затем снимает одного из своих друзей, который сидит на кровати и имитирует секс.
Вместе с Лингардом в отеле отдыхал другой игрок «МЮ» Маркус Рэшфорд, бывший футболист «красных дьяволов» РоШон Уильямс и друг спортсменов Джамал Брэнкер – именно он наглядно продемонстрировал подписчикам Лингарда, что такое поза догги-стайл.
- Daily Mail предполагает, что Лингард не хотел постить видео, но нажал не на ту клавишу и все же выложил ролик.
- В чемпионате Англии-2018/19 Джесси провел 27 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
- «Юнайтед» занял шестое место и квалифицировался в Лигу Европы.
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