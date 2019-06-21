Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер вынесет полузащитнику Джесси Лингарду предупреждение из-за вульгарного видео, опубликованного в Snapchat.

Как сообщает Daily Mail, Сульшера разозлил ролик, снятый Лингардом в роскошном отеле. Посмотрев его, можно увидеть, как Джесси бродит по комнатам с разбросанными вещами, изысканно матерится, а затем снимает одного из своих друзей, который сидит на кровати и имитирует секс.

Вместе с Лингардом в отеле отдыхал другой игрок «МЮ» Маркус Рэшфорд, бывший футболист «красных дьяволов» РоШон Уильямс и друг спортсменов Джамал Брэнкер – именно он наглядно продемонстрировал подписчикам Лингарда, что такое поза догги-стайл.

Daily Mail предполагает, что Лингард не хотел постить видео, но нажал не на ту клавишу и все же выложил ролик.

В чемпионате Англии-2018/19 Джесси провел 27 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

«Юнайтед» занял шестое место и квалифицировался в Лигу Европы.

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