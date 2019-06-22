Футболисты «Челси» недовольны задержкой в назначении нового главного тренера клуба, которым, скорее всего, станет Фрэнк Лэмпард.

Предсезонка «синих» начнется уже в начале июля, и футболистам бы хотелось, что ее начал уже новый коуч. Еще задержка влияет на футболистов, которые хотели уйти в аренду или на постоянной основе, таких как Курт Зума, Тьемуэ Бакайоко или Миши Батшуайи, сообщает Daily Mail. Трансферное окно в Англии закрывается уже 8 августа.

Возглавлявший в сезоне-2018/19 команду Маурицио Сарри отправился в «Ювентус».

Лэмпард тренировал в сезоне-2018/19 «Дерби» и дошел с командой до финала плей-офф Чемпионшипа, где уступил «Астон Вилле».

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