Погба позвонил Сарри, чтобы тот купил его в «Ювентус». «Реал» собирает деньги для финального оффера
Все меньше шансов на то, что Поль Погба останется в «МЮ» и чемпионате Англии.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет вернуться в Италию.
Француз позвонил новому главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри, чтобы обговорить трансфер в итальянский клуб. Погба отчаянно хочет вновь оказаться в Турине, сообщает The Sun.
Правда, попыток заполучить Погба не оставляет и «Реал», который хочет провести переговоры на финише трансферного окна, чтобы собрать средства от продажи игроков и сделать выгодное предложение «МЮ», сообщает El Mundo Deportivo.
- В чемпионате Англии-2018/19 Поль забил 13 мячей и сделал девять ассистов.
- Transfermarkt оценивает Погба в 100 млн евро.
«Возможно, пришло время получить новый вызов». Погба намекнул на уход из «МЮ»
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