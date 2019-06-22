Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет вернуться в Италию.

Француз позвонил новому главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри, чтобы обговорить трансфер в итальянский клуб. Погба отчаянно хочет вновь оказаться в Турине, сообщает The Sun.

Правда, попыток заполучить Погба не оставляет и «Реал», который хочет провести переговоры на финише трансферного окна, чтобы собрать средства от продажи игроков и сделать выгодное предложение «МЮ», сообщает El Mundo Deportivo.

В чемпионате Англии-2018/19 Поль забил 13 мячей и сделал девять ассистов.

Transfermarkt оценивает Погба в 100 млн евро.

«Возможно, пришло время получить новый вызов». Погба намекнул на уход из «МЮ»

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