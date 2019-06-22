Папа пообещал 7-летнему сыну Playstation 5 за 3 удара в перекладину. И проспорил!
Всегда верьте в собственных детей.
34-летний житель британского Бирмингема Крис Чарльз возился с сынишкой на футбольном поле. Внезапно он сказал, что семилетний Фабиан не попадет тремя оставшимися после тренировки мячами в перекладину.
Фаб принял вызов. Сначала красиво уложил первый. Потом со смешком бабахнул в верхнюю трубу ворот вторым.
Перед решающим ударом Крис сказал, что если мальчишка попадет и третий раз, то получит в подарок Playstation 5. Перед разбегом Чарльз-старший уже бормотал «Не делай этого, не делай», но Фабиан все равно попал в перекладину и с криком побежал к отцу.
- Фабиан Чарльз занимается в академии «Сток Сити» и играет на команду «гончаров» U-8.
- Выход игровой консоли нового поколения Playstation 5 ожидается в следующем, 2020 году.
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