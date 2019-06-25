Погба последовал примеру Рамоса и женился
Поль отхватил себе настоящую красавицу.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба женился на своей девушке Марии Салес.
Фотографию со свадьбы Погба опубликовал фан-аккаунт «Манчестер Юнайтед». Зимой Поль и Мария впервые стали родителями, а теперь решили зарегистрировать отношения официально.
- В чемпионате Англии-2018/19 Погба провел 35 матчей, забил 13 мячей и отдал 9 голевых передач.
- Команда Уле-Гуннара Сульшера заняла шестое место в турнирной таблице и квалифицировалась в Лигу Европы.
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