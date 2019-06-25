«Дерби Каунти» подтвердил, что разрешил «Челси» провести диалог со своим главным тренером Фрэнком Лэмпардом.

«Футбольный клуб «Дерби Каунти» подтверждает, что футбольный клуб «Челси» получил разрешение на переговоры с Фрэнком Лэмпардом касательно вакантной должности главного тренера. Учитывая скорое начало предсезонной подготовки, есть надежда, что переговоры пройдут быстро», – говорится на официальном сайте «баранов».

Лэмпард возглавил «Дерби» перед стартом сезона-2018/19 и сходу вывел команду в плей-офф Чемпионшипа.

Должность главного тренера «Челси» освободилась после ухода Маурицио Сарри в «Ювентус».

Под руководством Сарри «синие» выиграли Лигу Европы и заняли третье место в чемпионате Англии.

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