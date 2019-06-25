«Дерби» официально разрешил Лэмпарду вести переговоры с «Челси»
Легенда возвращается на «Стэмфорд Бридж».
«Дерби Каунти» подтвердил, что разрешил «Челси» провести диалог со своим главным тренером Фрэнком Лэмпардом.
«Футбольный клуб «Дерби Каунти» подтверждает, что футбольный клуб «Челси» получил разрешение на переговоры с Фрэнком Лэмпардом касательно вакантной должности главного тренера. Учитывая скорое начало предсезонной подготовки, есть надежда, что переговоры пройдут быстро», – говорится на официальном сайте «баранов».
Лэмпард возглавил «Дерби» перед стартом сезона-2018/19 и сходу вывел команду в плей-офф Чемпионшипа.
- Должность главного тренера «Челси» освободилась после ухода Маурицио Сарри в «Ювентус».
- Под руководством Сарри «синие» выиграли Лигу Европы и заняли третье место в чемпионате Англии.
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