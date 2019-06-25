Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко проводит отпуск со своей подругой, журналисткой каналов «Футбол 1/2» Владой Щегловой. Молодые люди отдыхают в развлекательном парке Universal Studios Hollywood в Лос-Анджелесе.

На сторис в инстаграме Александра футболист сидит на спине Влады. «С кем я связалась на свою голову. С ним нельзя играть ни в какие игры и нельзя спорить ни на что. Потому что постоянно я проигрываю», – вскричала Щеглова с Зинченко на плечах.

Сам Александр выглядел довольным, бесшумно произнес слово Vamos и закончил словами «И так будет с каждым».

Зинченко впервые намекнул, что встречается с Щегловой в начале июня 2019-го. Он поцеловал ее после победного матча с Сербией (5:0) во время флэш-интервью в прямом эфире.

Официально футболист и журналистка подтвердили отношения 16 июня совместной фотографией в инстаграме.

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