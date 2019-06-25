«С ним нельзя ни на что спорить». Девушка Зинченко покатала его на спине

«С ним нельзя ни на что спорить». Девушка Зинченко покатала его на спине
Eurosport

10 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

Классный отдых футболиста и его леди.

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко проводит отпуск со своей подругой, журналисткой каналов «Футбол 1/2» Владой Щегловой. Молодые люди отдыхают в развлекательном парке Universal Studios Hollywood в Лос-Анджелесе.

На сторис в инстаграме Александра футболист сидит на спине Влады. «С кем я связалась на свою голову. С ним нельзя играть ни в какие игры и нельзя спорить ни на что. Потому что постоянно я проигрываю», – вскричала Щеглова с Зинченко на плечах.

Сам Александр выглядел довольным, бесшумно произнес слово Vamos и закончил словами «И так будет с каждым».

Девушка Зинченко украшает украинское ТВ и ослепляет в инстаграме

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте