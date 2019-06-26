В январе 2019-го наступил лучший период в английской карьере Поля Погба. После ухода ненавистного Моуринью француз мгновенно стал главным героем команды Сульшера: раздавал ассисты, забивал красивые мячи, не ошибался с пенальти и обнимался с великим норвежцем на камеру. Все выглядело так, будто рекордный трансфер наконец окупился – Погба играл вдохновенно и беззаботно, как в «Ювентусе».

«Я узнаю Поля, – обрадовался лучший друг француза в «Юнайтед» Лингард после первых трех матчей при Сульшере. – Он наслаждается футболом и играет на позиции, которую любит – в центре поля ближе к левому флангу. Он получил свободу. На этой позиции он часто выдвигается вперед и забивает». Появились инсайды о степени доверия Сульшера к Погба: Уле-Гуннар заверил Поля в том, что он важнейшая звезда команды, и даже намекнул на капитанскую повязку.

На два месяца Погба превратился в лучшего полузащитника чемпионата Англии, но весной фанаты «МЮ» узнали ленивого инфантильного парня, к которому привыкли за последние два с половиной года. Поль глупо удалился в первом матче 1/8 финала ЛЧ против «ПСЖ» и пропустил парижское чудо, а потом стремительно деградировал с остальной командой: «дьяволы» выиграли два из 11 последних матчей сезона.

Обсуждения Погба свелись к вопросу, который беспокоил болельщиков с его возвращения: команда должна подстроиться под звезду или, наоборот, игрок обязан своим примером вытянуть остальных из кризиса? Поль уже не выглядел беззаботным, а слухи о «Реале» и «Юве» усилились. После проигрыша безнадежному «Кардиффу» в последнем туре француз подошел к трибуне, чтобы отдать футболку, но услышал оскорбления от своих же болельщиков.

Кризис в отношениях с клубом достиг кульминации на спонсорском мероприятии в Китае, когда Погба сказал: «Я в Манчестере уже три года, были хорошие и плохие моменты, как и у всех. После всего, что произошло в прошлом сезоне, который стал для меня лучшим, возможно, пришло время для нового вызова где-то еще». Игрок откровенно признался, что хочет трансфера, но руководство «МЮ» слишком дорожит имиджем: уже очевидно, что Погба либо задержится в Англии благодаря новому рекордному контракту, либо обойдется следующему клубу в 150 миллионов евро.

Фанаты Погба уверены, что Вудворд и Сульшер совершат страшную ошибку, если продадут Поля: он на голову выше остальной команды по таланту и мастерству. В сером «МЮ» последних лет из полевых игроков действительно выделяется лишь Погба – партнеры не обладают и половиной универсальных скиллов, которыми природа наградила француза.

Но несмотря на возможные последствия и удар по имиджу, именно трансфер Погба может стать лучшим решением «МЮ» этим летом. Главная проблема капризной звезды, которая перевешивает достоинства, – недостаток дисциплины. Из-за него Поль хоронит команду так же часто, как и спасает. При Моуринью он постоянно разрушал структуру игры: выдвигался вперед и хаотично слонялся у штрафной, не возвращался в защиту или прессинговал конкретного игрока, оголяя при этом зону.

Со временем скудное игровое мышление Погба проявилось и при Сульшере. Такой игрок обошелся команде слишком дорого: он умеет почти все, но никак не поймет, чего делать не надо. Индивидуальные ошибки Поля при обороне перевешивают нерегулярные проявления гениальности у чужих ворот – из-за этого «МЮ» теряет баланс и лишается дополнительного игрока, когда нужно всей командой удержать счет.

Формально Погба играет в центре поля, но в английском клубе он столкнулся с той же проблемой, что и классические «десятки» Мата, Озил и Иско: команда либо полностью подстраивается под креативный хаос одного игрока, либо переламывает его и меняет роль на поле. Именно из-за этого Иско просидел в запасе весь прошлый сезон до возвращения Зидана, Озил рассорился с Эмери, а Мата превратился в «МЮ» в правого вингера. В случае Погба для раскрытия потенциала недостаточно даже локальных перемещений.

В командах с идеально выстроенной структурой хаотичные перемещения Погба не причиняют такого вреда: в «Ювентусе» и сборной Франции тренеры либо ограничивали его, либо окружали партнерами, маскировавшими любые недостатки. Современный «МЮ» не способен на такую жертву: клуб никак не подберет подходящего тренера, а параллельно перестраивает весь состав, чтобы трансфер Погба наконец оправдался.

Поль Погба («МЮ»)Getty Images

В 2016-м француз играл в центре поля с Андером Эррерой – тогда Моуринью обвинили в неподходящей для новичка расстановке и потребовали перехода на треугольник в центре поля. Следующим летом Жозе переманил из «Челси» Матича специально, чтобы серб страховал Погба и давал ему больше свободы. Несмотря на это, Поль так и не вышел на пик – он постоянно ошибался и чередовал классные перфомансы с жуткими провалами.

Погба не заиграл даже с подобранными под его стиль партнерами – вряд ли он повзрослеет сейчас, когда Матич сдал, Феллайни и Эррера ушли, а нужных игроков так и не купили. Еще один сезон француза в «МЮ» превратится в мучение для всех сторон: он восхитит «Олд Траффорд» классными лонгшотами и финтами для хайлайтов, а еще несколько раз провалится у своих ворот и лишит команду важных очков.

Продажа Погба подтвердит бессилие и недальновидность руководства, но, лучше признать ошибки – если игрок останется, ситуация станет еще позорнее. Очевидно, что Поль устал от Манчестера, а держать француза силой опасно – его агент Мино Райола способен на коварные заговоры ради клиентов. «Если игрок не хочет быть в клубе – это неправильно, – обозначил проблему Гари Невилл. – Нужно, чтобы все были согласны с выбранным курсом и следовали ему».

Француз – самый талантливый игрок «МЮ», но он только вредит репутации клуба и страдает в команде с более слабыми партнерами. Боссы «Юнайтед» не понимают этого: они предложил Погба улучшенный контракт с зарплатой 500 тысяч фунтов, лишь бы сохранить звезду. Даже если Поль согласится на сделку, он все равно не будет счастлив в Манчестере и уедет через сезон или два, а клуб создаст неприятный прецедент – покажет, что готов на любые унижения и траты ради одного игрока.

Трансфер перезапустит карьеру Поля в Мадриде или Турине, а «Юнайтед» получит за него рекордные деньги, которые Сульшер потратит на энергичных тинейджеров и сэкономит руководству. Это ослабит давление на норвежца – ему не придется искать место для эксцентричной недовольной звезды, а менее известные игроки с уважением отнесутся к авторитету легенды клуба.

К тому же второй уход Погба наконец освободит «Манчестер» от внутреннего обязательства исправить ошибку Фергюсона – в 2012-м шотландец рассорился с Райолой и отпустил юниора свободным агентом. Поль дважды оказался в «МЮ» в неподходящее время: сначала застрял в запасе из-за прощального камео гениального Скоулза и наткнулся н принципиального тренера, а потом угодил в тяжелейший кризис. Иногда игроки и клубы просто не подходят друг другу.

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