Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва уйдет из команды по окончании сезона-2019/20.

«Следующий сезон будет моим последним в «Манчестер Сити». Десяти лет в клубе будет достаточно. Это подходящее время, чтобы уйти. Изначально клуб предлагал мне двухлетний контракт, но я подписал соглашение на один год, чтобы провести здесь ровно десять лет.

Это завершит цикл, это хорошая круглая цифра. Не думаю, что я когда-либо сыграю против «Манчестер Сити». Итак, десять лет – и хватит!» – приводит слова 33-летнего Сильвы Daily Mail.

Сильва стал игроком «Ман Сити» в 2010 году, перейдя в манчестерский клуб из «Валенсии».

В составе «горожан» испанец четырежды выигрывал чемпионат Англии, четырежды – Кубок английской лиги и по два раза – Кубок Англии и Суперкубок Англии.

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