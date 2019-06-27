Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возможность вернуться в «Барселону».

«Забудьте об этом. Я рано или поздно вернусь в Барселону. Но не в качестве президента, выбросьте это из головы. Претендент на эту должность должен быть к ней готовым и обладать нужными знаниями. Это не про меня.

Я стараюсь быть хорошим тренером, и в этом десятилетии все идет не так плохо. Но президентство – это совсем другое. К тому же на официальных ужинах так скучно», – сказал Гвардиола.

Хосеп – попечитель фонда Йохана Кройфа, он прибыл в столицу Каталонии, чтобы открыть новое футбольное поле в Эльс-Осталетс-де-Пьеролой (муниципалитетом под Барселоной).

48-летний коуч возглавлял сине-гранатовых с 2008 по 2012 гг. и выиграл за это время две Лиги чемпионов и три чемпионата Испании. С 2016-го Гвардиола работает в «Манчестер Сити».

Гвардиола – царь регулярного сезона. Он уделал невероятные версии «Реала», «Боруссии» и «Ливерпуля»

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