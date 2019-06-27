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Джеррард, Вийера и Артета – главные претенденты на пост тренера «Ньюкасла»

Джеррард, Вийера и Артета – главные претенденты на пост тренера «Ньюкасла»
Eurosport

22 мин. назад

Бенитеса заменят кем-то из молодых и перспективных.

«Ньюкасл» определился с претендентами на пост главного тренера после ухода Рафаэля Бенитеса.

Шорт-лист кандидатов составили главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард, его коллега из «Ниццы» Патрик Виейра и ассистент Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микель Артета. В расширенный список входят Эдди Хау из «Борнмута», Шон Дайч из «Бернли» и Стив Брюс из «Шеффилд Уэнсдей», сообщает The Telegraph.

  • Бенитес покинет «Ньюкасл» 30 июня, когда истечет срок его контракта с клубом.
  • Он провел во главе английской команды три сезона.

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