Eurosport
Джеррард, Вийера и Артета – главные претенденты на пост тренера «Ньюкасла»
Бенитеса заменят кем-то из молодых и перспективных.
«Ньюкасл» определился с претендентами на пост главного тренера после ухода Рафаэля Бенитеса.
Шорт-лист кандидатов составили главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард, его коллега из «Ниццы» Патрик Виейра и ассистент Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микель Артета. В расширенный список входят Эдди Хау из «Борнмута», Шон Дайч из «Бернли» и Стив Брюс из «Шеффилд Уэнсдей», сообщает The Telegraph.
- Бенитес покинет «Ньюкасл» 30 июня, когда истечет срок его контракта с клубом.
- Он провел во главе английской команды три сезона.
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