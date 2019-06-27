Андре Грей – добротный футболист из середняка Премьер-лиги «Уотфорда». Но даже выступай Грей за основу «Манчестер Сити», ему было бы сложно казаться звездой на фоне своей герлфренд – вот уже три года он встречается с Ли-Энн Пиннок.

Дама – бессменная участница известной британской герл-бэнд Little Mix. Пока Грей щеголяет 91 тысячью подписчиков, инстаграм Ли-Энн готовится взять барьер в 5 миллионов.

В 2016-м Грей был дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован за гомофобские твиты 2012 и 2014 годов.

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