Американский рэпер Снуп Догг сравнил эффект от употребления алкоголя и марихуаны, опубликовав соответствующий пост в инстаграме.

Исполнитель выложил коллаж с изображениями самого себя и футболиста Пола Гаскойна в молодости и в 47-летнем возрасте. Рядом с фотографиями Гаскойна оставлена подпись «Злоупотребление алкоголя», рядом со снимками Снуп Догга – «Злоупотребление марихуаной». При этом бывший игрок выглядит серьезно постаревшим и больным, а рэпер не претерпел особых изменений во внешности.

Пост Снуп Догга набрал более 1 млн лайков, но получил множество негативных комментариев. «Газза выглядел так не из-за алкоголя, а из-за проблем с психическим здоровьем. На самом деле, это очень печально, что ты использовал его в качестве козла отпущения», – написал один из пользователей.

«Человек, которого ты выбрал для насмешки – абсолютная легенда, болезнь одолела его, и я уверен, что он ненавидит себя больше, чем ты можешь себе представить», – добавил другой. «Снуп Догг проявил неуважение к Полу Гаскойну, учитывая, что тот страдает от алкоголизма и других проблем. Гребаный позор», – отметил еще один комментатор.

Гаскойн был одним из лидеров сборной Англии с конца 1980-х до середины 1990-х гг.

В 2002 году Гаскойна включили в Зал славы английского футбола.

Винни Джонс и Пол Гаскойн спустя 31 год повторили тот самый кадр

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