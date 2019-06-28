В сети появился рекламный ролик, приуроченный к выходу новой формы лондонского «Арсенала».

В этом году «канониры» поменяли спонсора: шить форму для команды Унаи Эмери будет не Puma, а adidas. Джерси из нового комплекта выполнено в традиционных для «Арсенала» красно-белых цветах – но белого оказалось существенно больше, чем раньше.

При создании новой формы adidas вдохновлялся легендарным комплектом «Арсенала» в сезоне-1990/91 – тогда «канониры» стали чемпионами Англии.

В рекламном ролике adidas появились многие звезды «Арсенала» (Эктор Бельерин, Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт), но главное – снялся Месут Озил, которого активно связывают с уходом в другой клуб.

По итогам сезона-2018/19 «Арсенал» занял пятое место в чемпионате Англии и квалифицировался в Лигу Европы.

Вдобавок команда Эмери пробилась в финал ЛЕ-2018/19, но уступила в нем «Челси» (1:4).

Эмери требует продать Озила. Месут во время финала ЛЕ сказал ему: «Ты не тренер»

Обамеянг лайкнул пост, где Эмери назван «марионеткой»

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