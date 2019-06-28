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Валенсия покинул «МЮ» и присоединился к 11-кратным чемпионам Эквадора
«Олд Траффорд» лишился еще одного футболиста, который помнил, что такое победа в чемпионате Англии.
Эквадорский футболист Антонио Валенсия покинул «Манчестер Юнайтед». 33-летний защитник присоединился к «ЛДУ Кито» – одному из ведущих клубов своей страны.
33-летний Валенсия заключил с «ЛДУ Кито» контракт на два года, другие детали соглашения не разглашаются.
Антонио стал игроком «МЮ» в 2009 году, присоединившись к команде сэра Алекса Фергюсона из «Уигана».
- В составе «красных дьяволов» Валенсия выиграл два титула чемпиона Англии, а также побеждал в Лиге Европы.
- Летом 2018 года Антонио был назначен капитаном «МЮ».
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