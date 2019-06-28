Эквадорский футболист Антонио Валенсия покинул «Манчестер Юнайтед». 33-летний защитник присоединился к «ЛДУ Кито» – одному из ведущих клубов своей страны.

33-летний Валенсия заключил с «ЛДУ Кито» контракт на два года, другие детали соглашения не разглашаются.

Антонио стал игроком «МЮ» в 2009 году, присоединившись к команде сэра Алекса Фергюсона из «Уигана».

В составе «красных дьяволов» Валенсия выиграл два титула чемпиона Англии, а также побеждал в Лиге Европы.

Летом 2018 года Антонио был назначен капитаном «МЮ».

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