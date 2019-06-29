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«МЮ» купил защитника «Кристал Пэлас» за 55 миллионов евро

«МЮ» купил защитника «Кристал Пэлас» за 55 миллионов евро
Eurosport

52 мин. назад

Манкунианцы расстегнули кошелек.

«Манчестер Юнайтед» провернул громкий трансфер.

21-летний защитник «Кристал Пэлас» Аарон Уэн-Биссака перешел в команду Уле-Гуннара Сульшера. Transfermarkt оценивает сделку в 55 миллионов евро.

«Аарон – один из лучших подрастающих защитников в АПЛ. У него грамотный подход к работе, талант и характер для игры за «Манчестер Юнайтед». И по физическим качествам он как раз тот игрок, которого мы хотели. Он поможет нам развиваться и прибавлять в будущем.

Он молодой голодный игрок и жаждет учиться, что очень важно в его возрасте. Я рад, что он теперь с нами. Жду с нетерпением возможности продолжать его и без того мощный прогресс», – заявил Сульшер.

  • Уэн-Биссака дебютировал за «Пэлас» в феврале 2018 года, став регулярным игроком основы.
  • В сезоне-2018/19 на его счету 39 матчей.
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