«Манчестер Юнайтед» провернул громкий трансфер.

21-летний защитник «Кристал Пэлас» Аарон Уэн-Биссака перешел в команду Уле-Гуннара Сульшера. Transfermarkt оценивает сделку в 55 миллионов евро.

«Аарон – один из лучших подрастающих защитников в АПЛ. У него грамотный подход к работе, талант и характер для игры за «Манчестер Юнайтед». И по физическим качествам он как раз тот игрок, которого мы хотели. Он поможет нам развиваться и прибавлять в будущем.

Он молодой голодный игрок и жаждет учиться, что очень важно в его возрасте. Я рад, что он теперь с нами. Жду с нетерпением возможности продолжать его и без того мощный прогресс», – заявил Сульшер.

Уэн-Биссака дебютировал за «Пэлас» в феврале 2018 года, став регулярным игроком основы.

В сезоне-2018/19 на его счету 39 матчей.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android