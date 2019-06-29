Появились фотографии третьей формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.

Она выполнена в черном цвете, а ее отличительной особенностью стал принт из роз. Это отсылка к форме «МЮ» в финале Кубка Англии 1909 года. Тогда «дьяволы» вышли на матч в футболках с алой розой Ланкастеров на груди.

Финал Кубка Англии 1909 года «МЮ» выиграл у «Бристоль Сити» со счетом 1:0. Это была первая победа манкунианцев в Кубке

В сезоне-2018/19 «дьяволы» заняли шестое место в чемпионате Англии, не попав в Лигу чемпионов.

Форма «МЮ» на сезон-2019/20 будет посвящена легендарному финалу с «Баварией»

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