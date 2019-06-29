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Владелец «Ливерпуля»: «Сосредоточимся на победе в АПЛ в новом сезоне»

Владелец «Ливерпуля»: «Сосредоточимся на победе в АПЛ в новом сезоне»
Eurosport

6 мин. назад

Этого ждут уже почти 30 лет.

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри поделился ожиданиями от нового сезона.

«Для меня титул в Европе значит больше, чем победа внутри Англии, но этого, думаю, желают истинные болельщики. В следующем сезоне мы сосредоточимся на победе в АПЛ в следующем сезоне.

Нам нужны выздоровевшие игроки: нам нужен здоровый Алекс Окслейд-Чемберлен, нужен здоровый Лаллана. Это не от меня зависит, но, думаю, в следующем сезоне будем чаще видеть Ориги. У меня хорошие ожидания от следующего сезона», – цитирует Генри Goal.

  • В АПЛ-2018/19 «Ливерпуль» набрал рекордные 97 очков, но все равно остался вторым.
  • А вот в Лиге чемпионов в финале «красные» обыграли «Тоттенхэм».

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