Владелец «Ливерпуля» Джон Генри поделился ожиданиями от нового сезона.

«Для меня титул в Европе значит больше, чем победа внутри Англии, но этого, думаю, желают истинные болельщики. В следующем сезоне мы сосредоточимся на победе в АПЛ в следующем сезоне.

Нам нужны выздоровевшие игроки: нам нужен здоровый Алекс Окслейд-Чемберлен, нужен здоровый Лаллана. Это не от меня зависит, но, думаю, в следующем сезоне будем чаще видеть Ориги. У меня хорошие ожидания от следующего сезона», – цитирует Генри Goal.

В АПЛ-2018/19 «Ливерпуль» набрал рекордные 97 очков, но все равно остался вторым.

А вот в Лиге чемпионов в финале «красные» обыграли «Тоттенхэм».

Салах подорожал на 110 млн, Санчес провалился на 30 млн. Как изменились цены на звезд АПЛ

Качай приложение Eurosport для iOS или Android