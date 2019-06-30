Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз хочет вернуться в дом в графстве Чешир, в котором сейчас живет его бывшая девушка Милли Сэвидж.

После расставания в ноябре Стоунз съехал в квартиру. Теперь же у Джона новая девушка, а Милли с дочерью придется покинуть дом.

«Он как будто забыл свои корни. Милли не может понять, почему он ведет себя так жестоко. Она встречалась с адвокатом, который в общих чертах рассказал ей, что не состоящие в браке партнеры, независимо от того, как долго они находятся в отношениях, имеют мало прав. Дом и все остальные активы, которые Джон накопил за карьеру, принадлежат только ему.

Милли ничего не может сделать. У нее нет выбора, кроме как согласиться и уйти. Она думает, что его намерение состоит в том, чтобы вернуться в дом и начать новую жизнь с Оливией и ее ребенком», – цитирует источника The Sun.

Правда, другой источник издания утверждает, что отъезд Милли был ранее согласован: «Джон предоставил Милли роскошный бюджет и ряд вариантов для покупки новой недвижимости. «Может быть, она поначалу снимает дом, пока оценивает варианты. Джон невероятный отец, и его первоочередной задачей всегда будет обеспечение лучшего ухода и жизни для его дочери».

Оливия – новая девушка Стоунза. Они познакомились, когда леди уже была беременна. Сейчас Оливия уже родила.

Милли и Джон начали встречаться, когда футболисту было 14 лет.

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