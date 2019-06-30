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Руни назвал лучшего тренера, с которым работал. И это не Фергюсон
Неожиданный ответ.
Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни назвал лучшего тренера, с которым ему удалось поработать. И это не сэр Алекс Фергюсон.
«Луи ван Гал с большим отрывом лучший тренер из всех, с кем я работал. Это сто процентов.
Его тактические знания, методы подготовки и внимание к деталям были невероятными. Это восхищало. Никогда до этого не обращал внимание на подобное. Ван Гал знает, что его методы работы тяжелы для футболистов. Я говорил ему об этом, мы обсуждали это вместе.
Мне жаль, что все так сложилось. Но одно я знаю точно – я многому научился у него, и эти уроки пригодятся мне, когда я стану тренером», – цитирует Руни Mirror.
- Ван Гал работал в «МЮ» с 2014-го по 2016-й.
- Руни больше всего играл под руководством Фергюсона (10 лет), выиграв за это время 12 трофеев.
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