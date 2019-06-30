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Стоимость «Манчестер Юнайтед» снизилась с августа 2018 года на 1,4 млрд евро
Финансовые показатели идут вслед за спортивными.
Стоимость «Манчестер Юнайтед» на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи снизилась с августа 2018 года почти на 1,5 млрд евро.
Цена за акцию упала с 24,28 до 15,84 евро. Таким образом стоимость «МЮ» упала на 1,4 млрд евро: с 3,91 млрд до 2,5 млрд евро, сообщает Mirror.
- Глейзеры купили клуб в 2003 году за 879 млн евро.
- «МЮ» занял шестое место в чемпионате Англии-2018/19 и не попал в Лигу чемпионов.
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