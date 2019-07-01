Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался против создания Суперлиги, которая объединит в себе лучшие клубы Европы.

«Создание Суперлиги убьет национальные чемпионаты. Если «Барселона» и «Реал» покинут Примеру и не будут играть против «Эспаньола», кто будет следить за чемпионатом? Испанская лига умрет. В Англии люди очень умны, даже на матчах четвертого дивизиона мы видим полные трибуны. В Англии не позволят местному футболу умереть.

Часть величия Лиги чемпионов в том, что она не проходит каждое воскресенье. Если бы лигочемпионские матчи были на каждой неделе, они бы потеряли свое очарование. Противостояние «Барсы» и «Эспаньола» необходимо городу. И чем больше каталонских команд будет в Примере, тем лучше.

Если мы убьем внутренние чемпионаты, никто не будет наблюдать за командами, у которых нет шансов попасть в Европейскую лигу», – приводит слова Гвардиолы Goal.

Согласно проекту, клубы, которые создадут Суперлигу, выйдут из УЕФА и будут играть в независимом чемпионате.

В состав инициаторов Суперлиги входят «Бавария», «Боруссия», «Реал», «Ювентус», «Арсенал», «Барселона» и «Милан».

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