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«Челси» выкупил Ковачича у «Реала»
Важная сделка на время трансферного бана.
«Реал» и «Челси» договорились о трансфере хорватского полузащитника Матео Ковачича.
Права на 25-летнего футболиста с 2015 года принадлежали мадридцам, но на сезон-2018/19 его арендовал лондонский клуб. На сайте «Реала» сообщается, что команды достигли окончательной договоренности – «Челси» выкупил Ковачича.
«Клуб благодарит Ковачича за профессионализм и образцовое поведение, а также желает ему удачи на новом этапе», – говорится в заявлении.
- В «Реале» хорват выиграл девять трофеев, с «Челси» стал обладателем Лиги Европы.
- В составе национальной команды Ковачич стал серебряным призером ЧМ-2019.
- На «Челси» наложен трансферный бан.
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