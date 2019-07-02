Французский полузащитник Танги Ндомбеле стал игроком «Тоттенхэма».

Лондонский клуб сообщил об этом официально. За 22-летнего игрока лондонцы заплатили «Лиону» примерно 72,5 миллиона евро. Это самый дорогой трансфер в истории «Тоттенхэма».

По информации Sky Sports, контракт рассчитан на 5 лет с возможностью продления еще на один год.

В сезоне-2018/19 Ндомбеле забил за «Лион» три мяча в 49 играх.

«Тоттенхэм» занял четвертое место в АПЛ и проиграл в финале Лиги чемпионов «Ливерпулю».

«Челси» выкупил Ковачича у «Реала»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android