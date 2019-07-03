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Журналист GdS: «Ювентус» предлагает за Погба 60-70 млн евро и Дибалу, «МЮ» требует 150 млн
Да и у самого француза есть альтернативные варианты.
«Ювентус» продолжает попытки вернуть полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба в Турин.
Спортивный директор клуба Фабио Паратичи предложил «МЮ» 60-70 млн евро и Пауло Дибалу в качестве компенсации за Погба, но «дьяволы» просят за полузащитника 150 млн евро, сообщает журналист Gazzetta dello Sport Николо Скира в твиттере.
- Погба играл за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, а затем перешел в «МЮ» за 106 млн евро.
- Сам Поль больше заинтересован в переходе в мадридский «Реал».
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