Getty Images
«Сити» активировал опцию выкупа Родри. «Атлетико» стал богаче на 70 млн евро
Мадридский клуб никак не мог повлиять на этот трансфер – «горожане» просто выплатили клаусулу.
23-летний полузащитник «Атлетико» Родри переходит в «Манчестер Сити», сообщает официальный сайт испанского клуба.
Англичане выплатили «Атлетико» сумму отступных за Родри (70 млн евро), после чего игрок в одностороннем порядке расторг контракт с клубом.
Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне хотел сохранить Родри в клубе, но после того, как «Ман Сити» выплатил клаусулу, это оказалось невозможным.
- Год назад «Атлетико» выкупил Родри у «Вильярреала» за 25 млн евро.
- На счету полузащитника 6 матчей за главную сборную Испании.
Президент Ла Лиги: «Не хочу, чтобы Неймар возвращался в Испанию. Это плохо для нашего имиджа»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте