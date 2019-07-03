23-летний полузащитник «Атлетико» Родри переходит в «Манчестер Сити», сообщает официальный сайт испанского клуба.

Англичане выплатили «Атлетико» сумму отступных за Родри (70 млн евро), после чего игрок в одностороннем порядке расторг контракт с клубом.

Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне хотел сохранить Родри в клубе, но после того, как «Ман Сити» выплатил клаусулу, это оказалось невозможным.

Год назад «Атлетико» выкупил Родри у «Вильярреала» за 25 млн евро.

На счету полузащитника 6 матчей за главную сборную Испании.

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