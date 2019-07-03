Защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк стал букмекерским фаворитом на то, чтобы получить «Золотой мяч»-2019.

Как отмечает Sportbible, после вылета Лионеля Месси из Кубка Америки одна из ведущих букмекерских контор Sky Bet изменила коэффициенты в линии на «Золотой мяч». Теперь главным фаворитом в борьбе за приз считается Ван Дейк (4/6), за ним идут Месси (6/5), Криштиану Роналду (12/1), Мохамед Салах (18/1) и Эден Азар (25/1).

В прошедшем сезоне Ван Дейк помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов.

В полуфинале главного еврокубка «Ливерпуль» выбил из турнира «Барселону» Месси, а Ван Дейк одержал заочную победу над аргентинцем.

Ван Дейк: «Месси заслуживает «Золотой мяч». Не думаю, что у меня есть шансы»

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