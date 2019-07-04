Getty Images
«Челси» объявил о назначении Лэмпарда
Добро пожаловать домой, Фрэнк!
Главный тренер «Дерби» и легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард вернулся в лондонский клуб в качестве главного тренера команды.
Экс-капитан «синих» подписал с лондонцами трехлетнее соглашение.
- Фрэнк Лэмпард выступал за «Челси» с 2001-го по 2014-й и стал лучшим бомбардиром в истории клуба с 211 голами.
- «Дерби Каунти» Лэмпарда занял шестое место в Чемпионшипе и в плей-офф за выход в Премьер-лигу уступил «Астон Вилле».
Замена Сарри на Лэмпарда и война с ФИФА из-за трансферного бана. Как изменится «Челси»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте