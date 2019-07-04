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«Челси» объявил о назначении Лэмпарда

«Челси» объявил о назначении Лэмпарда
Eurosport

3 ч. назад

Добро пожаловать домой, Фрэнк!

Главный тренер «Дерби» и легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард вернулся в лондонский клуб в качестве главного тренера команды.

Экс-капитан «синих» подписал с лондонцами трехлетнее соглашение.

  • Фрэнк Лэмпард выступал за «Челси» с 2001-го по 2014-й и стал лучшим бомбардиром в истории клуба с 211 голами.
  • «Дерби Каунти» Лэмпарда занял шестое место в Чемпионшипе и в плей-офф за выход в Премьер-лигу уступил «Астон Вилле».

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