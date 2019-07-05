Алли напился и упал в обморок на пляже

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли потерял сознание на пляже во время отпуска в Греции.

По информации The Sun, 23-летний футболист отдыхал в сопровождении подруги Руби Мэй. На глазах девушки он упал на шезлонг, и ей пришлось обратиться к двум мужчинам, чтобы те помогли Алли подняться на ноги и покинуть территорию пляжа.

Сообщается, что до происшествия Алли неуверенно держался на ногах – он был нетрезв, потому что молодые люди праздновали день рождения Руби.

Алли выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года.

В составе сборной Англии он дошел до полуфинала ЧМ-2018.

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